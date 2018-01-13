В Липецке секс-шоп установлен возле православной лавки

Множество жителей Липецка были весьма возмущены соседством православной лавки, распространяющей всё необходимое для верующих граждан, а также магазина секс-игрушек, который расположен в непосредственной близости к богоугодному магазину.

Лишь в социальных сетях множество граждан упражняются в юмористике на данную тему, в то время как в реальной жизни ситуация приобретает весьма нешуточный характер. Местная жительница уже обещала пожаловаться в правоохранительные органы за такое кощунство, однако до сих пор остаётся загадкой, какие аргументы будет приводить разгневанная горожанка, так как никаких законов при открытии секс-шопа нарушено не было.

Александр Вест

Стоит отметить, некоторых граждан беспокоит само расположение магазина для взрослых, так как его открыли прямо на автобусной остановке, и это первое, что бросается в глаза выходящим пассажирам.