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| | Знаменитые коты и собаки России и их особенности

Знаменитые коты и собаки России и их особенности

Вчера, 21:40
За 2017 год в России был составлен рейтинг самых известных четвероногих друзей.

Знаменитые коты и собаки России и их особенности

 

На первом месте оказались кот Ахилл и такса Риколас. Такса перенесла эксперимент с жидким дыханием, а кот стал предсказателем Кубка конфедерации по футболу. На втором - кот Сергей Иванович, который участвовал в походе российских кораблей к берегам Сирии, и щенок алабая Верный, он стал подарком президента Туркмении Владимиру Путину.Третье место досталось коту Мир, которого Владимир Путин подарил губернатору японской профектуры Акиту, и лабрадор Немо - питомец президента Франции исправивший свою нужду в Елисейском дворце. Четвертое - кот оставшийся в Швеции после депортации его хозяина гражданина России. Спустя 3 года хозяин решил незаконно посетить страну, дабы вернуть свое животное. Рейтинг четвертого места также занял щенок лабрадора Марго, подаренный школьнице Брянской области Владимиром Путиным. Последнее же место - пятое, досталось кошке Думка, которая в прямом эфире пила воду из кружки мэра Риги, и собака, спасшая на Алтае брошенного на морозе ребенка.

Вот такой вот рейтинг составили наши знаменитые питомцы, которые живут все это время с нами бок о бок.
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