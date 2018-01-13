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| | Ростовчанин мастерски разыграл проститутку

Ростовчанин мастерски разыграл проститутку

Сегодня, 13:58
Мужчина, проживающий в Ростове-на-Дону, сумел разыграть ничего не подозревающую «ночную бабочку», которая предоставляла услуги сексуального характера, стоя на обочине федеральной трассы М-4 «Дон».

Ростовчанин мастерски разыграл проститутку

 

В весьма популярной социальной сети «ВКонтакте» в одном из публичных сообществ Ростова-на-Дону появилась видеозапись, которая знатно развеселила множество пользователей Сети. На видео мужчина подъезжает на своём автомобиле к обочине, после чего к нему подходит проститутка. Далее водитель несколько раз спрашивает «сколько?», на что девушка начинает перечислять ему, что оказание оральных утех будет стоить ему минимум одну тысячу рублей, а полный спектр интимных развлечений обойдётся водителю в полторы тысячи рублей.

Ростовчанин мастерски разыграл проститутку

 

После того, как представительница древнейшей профессии огласила свои расценки, мужчина уточнил свой вопрос, поставив девушку в ступор. Мужчина в итоге спросил: «Сколько до Новочеркасска», чем вызвал недоумение и недовольство проститутки, которая ожидала хоть какого-то заработка с клиента.
Александр Вест
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