Ростовчанин мастерски разыграл проститутку

Мужчина, проживающий в Ростове-на-Дону, сумел разыграть ничего не подозревающую «ночную бабочку», которая предоставляла услуги сексуального характера, стоя на обочине федеральной трассы М-4 «Дон».

В весьма популярной социальной сети «ВКонтакте» в одном из публичных сообществ Ростова-на-Дону появилась видеозапись, которая знатно развеселила множество пользователей Сети. На видео мужчина подъезжает на своём автомобиле к обочине, после чего к нему подходит проститутка. Далее водитель несколько раз спрашивает «сколько?», на что девушка начинает перечислять ему, что оказание оральных утех будет стоить ему минимум одну тысячу рублей, а полный спектр интимных развлечений обойдётся водителю в полторы тысячи рублей.

Александр Вест

После того, как представительница древнейшей профессии огласила свои расценки, мужчина уточнил свой вопрос, поставив девушку в ступор. Мужчина в итоге спросил: «Сколько до Новочеркасска», чем вызвал недоумение и недовольство проститутки, которая ожидала хоть какого-то заработка с клиента.