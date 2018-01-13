Экстрасенсы из Пензы раскрыли секрет гадания на Святки

Экстрасенсы рассказали как нужно правильно гадать на Святки. В то же время, предупредили всех, что неправильное проведение обряда может привести к нежелательным последствиям.

Во время новогодних святок, которые начинаются с Рождества и до самого Крещения, проводятся всяческие обряды и гадания на суженого и исполнение желания. Еще с давних времен молодые женщины, в ночь с 13 на 14 января, гадали на воске, на пламени огня, на молоке, воде и даже собственной тени. Предсказывали свое будущее с помощу зеркал. Гаданий существует множество, но все их нужно соблюдать с точностью. В противном случае, какая-то непоследовательность формальностей может произвести к нежелательному эффекту. И тогда придется обращаться к мастеру-магу, что бы убрать нежелательный негатив.Хотим заметить, что многие люди стремятся на Святки испытать свою судьбу. И исполнятся ли ваши секретные желания после гадания, зависит от того на сколько вы верите в чудо.