Голая девушка из Краснодара «горячо» поздравила земляков со Старым Новым годом

Всего за несколько минут более ста пользователей соцсети «ВКонтакте» подарили нескромной модели свои «сердечки». Большинство комментаторов такое «поздравление» оценили в превосходной степени. По вкусу им пришлись и грудь, и фигура, и ягодицы. Мужчины сразу принялись фантазировать на тему времяпрепровождения с пошлой красавицей. К ним присоединились и девушки: одни хвалили смелую модель, другие просили у нее телефончик для совместной фотосессии и не только, а также предлагали свои услуги.
Раскрепощенную красавицу щедро одаривали комплиментами. Только один пользователь возмутился излишней откровенностью фотоснимков, но тут же признал, что в глубине души восхищен этими формами.