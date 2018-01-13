Голая девушка из Краснодара «горячо» поздравила земляков со Старым Новым годом

Юная жительница Краснодара выбрала весьма оригинальный способ поздравления своих земляков со Старым Новым годом. Как написала сама модель, ее «горячие» фото должны помочь ей собрать максимум лайков.

Всего за несколько минут более ста пользователей соцсети «ВКонтакте» подарили нескромной модели свои «сердечки». Большинство комментаторов такое «поздравление» оценили в превосходной степени. По вкусу им пришлись и грудь, и фигура, и ягодицы. Мужчины сразу принялись фантазировать на тему времяпрепровождения с пошлой красавицей. К ним присоединились и девушки: одни хвалили смелую модель, другие просили у нее телефончик для совместной фотосессии и не только, а также предлагали свои услуги.

Дарья Светозарова

Раскрепощенную красавицу щедро одаривали комплиментами. Только один пользователь возмутился излишней откровенностью фотоснимков, но тут же признал, что в глубине души восхищен этими формами.