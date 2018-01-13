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| | Голая девушка из Краснодара «горячо» поздравила земляков со Старым Новым годом

Голая девушка из Краснодара «горячо» поздравила земляков со Старым Новым годом

Сегодня, 13:46
Юная жительница Краснодара выбрала весьма оригинальный способ поздравления своих земляков со Старым Новым годом. Как написала сама модель, ее «горячие» фото должны помочь ей собрать максимум лайков.

Голая девушка из Краснодара «горячо» поздравила земляков со Старым Новым годом

 

Всего за несколько минут более ста пользователей соцсети «ВКонтакте» подарили нескромной модели свои «сердечки». Большинство комментаторов такое «поздравление» оценили в превосходной степени. По вкусу им пришлись и грудь, и фигура, и ягодицы. Мужчины сразу принялись фантазировать на тему времяпрепровождения с пошлой красавицей. К ним присоединились и девушки: одни хвалили смелую модель, другие просили у нее телефончик для совместной фотосессии и не только, а также предлагали свои услуги.

Голая девушка из Краснодара «горячо» поздравила земляков со Старым Новым годом

 

Раскрепощенную красавицу щедро одаривали комплиментами. Только один пользователь возмутился излишней откровенностью фотоснимков, но тут же признал, что в глубине души восхищен этими формами.
Дарья Светозарова
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