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| | Жителей Петербурга напугало кроваво красное небо

Жителей Петербурга напугало кроваво красное небо

Сегодня, 12:56
Жители Петербурга, которые стали очевидцами красного неба, предположили, что это явление всего лишь результат уличного освещения города.

Жителей Петербурга напугало кроваво красное небо

 

В социальных сетях появились снимки ночного Петербурга с кроваво красным небом. Пользователи интернета прокомментировали, что сияние просматривались во многих районах города. Предположительно такой эффект произошел от яркого света базы футбольного клуба "Зенит" в Удельном микрорайоне. Оказывается, на газоне стадиона прогревали траву мощными лампами, которые и озарили в красный свет Петербург.

Отметим, что многих жителей Петербурга немного разочаровала новость, что красота ночного неба всего лишь искусственный эффект, а не природное явление.
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