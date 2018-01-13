Жителей Петербурга напугало кроваво красное небо

Жители Петербурга, которые стали очевидцами красного неба, предположили, что это явление всего лишь результат уличного освещения города.

В социальных сетях появились снимки ночного Петербурга с кроваво красным небом. Пользователи интернета прокомментировали, что сияние просматривались во многих районах города. Предположительно такой эффект произошел от яркого света базы футбольного клуба "Зенит" в Удельном микрорайоне. Оказывается, на газоне стадиона прогревали траву мощными лампами, которые и озарили в красный свет Петербург.Отметим, что многих жителей Петербурга немного разочаровала новость, что красота ночного неба всего лишь искусственный эффект, а не природное явление.