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| | В Ростове появился профессиональный собутыльник

В Ростове появился профессиональный собутыльник

Сегодня, 10:43
Весьма изобретательный житель Ростова-на-Дону придумал способ, как помогать другим людям, при этом распивая алкоголь и зарабатывая себе на жизнь. На сайте объявлений он предложил услуги профессионального собутыльника.

В Ростове появился профессиональный собутыльник

 

Такое экстраординарное предложение выставил на аукцион популярного сайта Avito один из жителей Ростова-на-Дону. За свои услуги профессионального собутыльника, который всегда готов поддержать разговор, выслушать чужие проблемы и помочь советом, распивая спиртные напитки, мужчина запрашивает всего лишь одну тысячу рублей за три часа совместного времяпрепровождения. В тексте объявления ростовчанин отметил, что готов заниматься любимым делом сутки напролёт, лишь бы ему за это платили указанную сумму.

В Ростове появился профессиональный собутыльник

 

Ростовчанин заметил, что его организм весьма устойчив к воздействию алкоголя, поэтому он всегда сможет помочь своему собутыльнику добраться домой и не оставит товарища в беде. Также мужчина заметил, что он интеллигентный и доброжелательный человек с хорошим чувством юмора, который всегда рад поддержать беседу.
Александр Вест
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