В соцсетях набирает популярность опасный флешмоб

Подростки со всего мира стремительно заражаются новым хобби, выкладывая в социальные сети видеоролики, на которых поедают капсулы с гелем для стирки. Опасный флешмоб с каждым днем становится всё популярнее.

В мире среди подростков вошел в моду новый флешмоб Tide Pod Challenge. Дети снимают на видео, как они едят капсулы с гелем или порошком для стирки, что чревато огромным вредом для здоровья, и выкладывают записи в интернет. В химический состав порошков входят элементы, которые могут произвести к летальному исходу, медики бьют тревогу.Флешмоб - некие популярные действия, которые повторяют друг за другом подростки. Чаще всего они снимают свои поступки на камеру и выкладывают в интернет. Не все идеи оказываются безопасными для жизни и здоровья школьников.