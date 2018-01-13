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| | Гламурному быдлу нет места в Аэрофлоте

Гламурному быдлу нет места в Аэрофлоте

Сегодня, 03:18

Аэрофлот принял решение проучить одного и своих пассажиров, по вине которого 6 января рейс Москва-Алматы был задержан более чем на полтора часа. Компания обратится в суд с требованием возместить госпожой Аршавиной дополнительные расходы, которые понес Аэрофлот из-за деструктивного поведения гражданки на борту.

 

Ранее стало известно, что 6 января был отстранен от полета пассажир бизнес-класса. Госпожа Аршавина вела себя неприемлемо, нарушала правила безопасности нахождения в самолете, грубила и оказывала давление на экипаж, что в результате привело к значительной задержке рейса.

Помимо этого, компании пришлось внепланово затратиться на вторичное наземное обслуживание воздушного судна, а также на использование дополнительного топлива. Именно эти средства Аэрофлот потребует взыскать с гражданки Аршавиной. Руководство компании подчеркнуло грамотность действий экипажа, а также напомнило главный приоритет авиалиний – безопасность на борту.

Вспоминая инцидент, Александр Невзоров рассказал о том, как экипаж называет между собой скандальных «расфуфыренных девок». Гламурное быдло – именно так окрестили сотрудники хамоватых пассажиров, диктующих на борту, кто есть кто. Кажется, в связи с намерениями Аэрофлота кое-кому стоит всерьез задуматься над своим поведением.

 
 
 

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