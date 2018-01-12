Борис Дубровский оценил перспективы технопарка «Робототехника»

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области, в ходе рабочей поездки в Магнитогорск побывал на предприятии НПО «Андроидная техника»





Ранее губернатор уже посещал технопарк, и остался весьма доволен. Во время этой поездки ему презентовали новую разработку «Робототехника» и робототехнического кластера.НПО «Андроидная техника» предназначается для выпуска робототехнических систем. Используется в разных сферах промышленности, а так же в космических технологиях, в медицине, что немаловажно.