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| | Борис Дубровский оценил перспективы технопарка «Робототехника»

Борис Дубровский оценил перспективы технопарка «Робототехника»

Вчера, 21:03
Борис Дубровский, губернатор Челябинской области, в ходе рабочей поездки в Магнитогорск побывал на предприятии НПО «Андроидная техника»

Борис Дубровский оценил перспективы технопарка «Робототехника»


Ранее губернатор уже посещал технопарк, и остался весьма доволен. Во время этой поездки ему презентовали новую разработку «Робототехника» и робототехнического кластера.

НПО «Андроидная техника» предназначается для выпуска робототехнических систем. Используется в разных сферах промышленности, а так же в космических технологиях, в медицине, что немаловажно.

Одного робота разработали на заказ для госкорпорации «РосРАО», которая занимается обращением с радиоактивными отходами на территории всей России. Технопарк развивается,сейчас происходит разработка строят три испытательных полигона.

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