Борис Дубровский оценил перспективы технопарка «Робототехника»

Ранее губернатор уже посещал технопарк, и остался весьма доволен. Во время этой поездки ему презентовали новую разработку «Робототехника» и робототехнического кластера.
НПО «Андроидная техника» предназначается для выпуска робототехнических систем. Используется в разных сферах промышленности, а так же в космических технологиях, в медицине, что немаловажно.
Одного робота разработали на заказ для госкорпорации «РосРАО», которая занимается обращением с радиоактивными отходами на территории всей России. Технопарк развивается,сейчас происходит разработка строят три испытательных полигона.