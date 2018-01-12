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| | Девушка из Ростова хочет заняться сексом на кладбище

Девушка из Ростова хочет заняться сексом на кладбище

Вчера, 19:31
Молодая жительница Ростова хочет заняться сексом на кладбище. Об этом сообщается в одном из городских пабликов.

Девушка из Ростова хочет заняться сексом на кладбище

 

Два часа назад в сообществе "Пошлый Ростов" появилось объявление, где неизвестная девушка заявила о желании заниматься плотскими утехами на кладбище. Себя дама считает вполне обычной, по ее словам, она не является представительницей неформальных субкультур, и даже из религиозной семьи. Девушка не может понять, откуда у нее такое желание, но провести любовную ночь она хочет именно на кладбище.

Подписчики группы раскритиковали девушку. Один из них предлагает любительнице острых ощущений сказать точное время место, после чего он вызовет местные правоохранительные органы, дабы те увезли даму в отдел, дабы та подумала о таких желаниях. Другие предлагают вызвать экзорциста, намекая, что девушка стала жертвой дьявола, а третьи считают, что у нее просто "напрочь отсутствуют мозги".
Никита Готский
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