Лицо Доктора Курпатова испугало всех

Известному доктору Курпатову и герою ток-шоу "Доктор Курпатов" всего 43 года, но его лицо страшит в прямом смысл этого слова.

Психотерапевт очень постарел внешне и многие это заметили. Некоторые Telegram-каналы высказывают свое мнение. Есть анонимное письмо на канале "Ералаш", в котором написано: "Кстати, как постарел доктор Курпатов, психотерапевт Синельщиковой, лечивший не только ее, но и страну в своих программах".Если брать во внимание 2000-е и сегодня, то Курпатов очень заметно изменился. На его голове прослеживается седина и виднеются морщины. Заметно, что и его внешняя энергетика уже совсем не та, нет того запала в глазах и нет той харизмы. Сам же психотерапевт умалчивает о своей внешности.