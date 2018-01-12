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| | Лицо Доктора Курпатова испугало всех

Лицо Доктора Курпатова испугало всех

Вчера, 18:13
Известному доктору Курпатову и герою ток-шоу "Доктор Курпатов" всего 43 года, но его лицо страшит в прямом смысл этого слова.

Лицо Доктора Курпатова испугало всех

 

Психотерапевт очень постарел внешне и многие это заметили. Некоторые Telegram-каналы высказывают свое мнение. Есть анонимное письмо на канале "Ералаш", в котором написано: "Кстати, как постарел доктор Курпатов, психотерапевт Синельщиковой, лечивший не только ее, но и страну в своих программах".

Если брать во внимание 2000-е и сегодня, то Курпатов очень заметно изменился. На его голове прослеживается седина и виднеются морщины. Заметно, что и его внешняя энергетика уже совсем не та, нет того запала в глазах и нет той харизмы. Сам же психотерапевт умалчивает о своей внешности.
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