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| | В Англии произошел скандал из-за нижнего белья Елизаветы II

В Англии произошел скандал из-за нижнего белья Елизаветы II

Сегодня, 04:30
Королева Британии Елизавета II отказалась от услуг компании Rigby & Peller ,которая поставляла нижнее белье королевской семье.

В Англии произошел скандал из-за нижнего белья Елизаветы II

 

Мотивом отказа послужило то, что после того, как владелец Rigby & Peller Джун Кентон в своем дневнике опубликовала во всех мельчайших подробностях, как Елизавета II находилась в примерочных , и при этом с ней всегда присутствовали ее питомцы собаки породы корги. Какое белье предпочитает королева. Также Корги поделилась секретом преимущества нижнего белья принцессы Маргареи и Дианы.

Напомним, что фирма, по производству нижнего белья, Rigby & Peller, в соблюдении всех формальностей, в течении 52 лет предоставляла королевскому двору свои услуги.
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