Королева Британии Елизавета II отказалась от услуг компании Rigby & Peller ,которая поставляла нижнее белье королевской семье.

Мотивом отказа послужило то, что после того, как владелец Rigby & Peller Джун Кентон в своем дневнике опубликовала во всех мельчайших подробностях, как Елизавета II находилась в примерочных , и при этом с ней всегда присутствовали ее питомцы собаки породы корги. Какое белье предпочитает королева. Также Корги поделилась секретом преимущества нижнего белья принцессы Маргареи и Дианы.Напомним, что фирма, по производству нижнего белья, Rigby & Peller, в соблюдении всех формальностей, в течении 52 лет предоставляла королевскому двору свои услуги.