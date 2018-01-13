В Англии произошел скандал из-за нижнего белья Елизаветы II

Мотивом отказа послужило то, что после того, как владелец Rigby & Peller Джун Кентон в своем дневнике опубликовала во всех мельчайших подробностях, как Елизавета II находилась в примерочных , и при этом с ней всегда присутствовали ее питомцы собаки породы корги. Какое белье предпочитает королева. Также Корги поделилась секретом преимущества нижнего белья принцессы Маргареи и Дианы.
Напомним, что фирма, по производству нижнего белья, Rigby & Peller, в соблюдении всех формальностей, в течении 52 лет предоставляла королевскому двору свои услуги.