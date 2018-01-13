В России уже есть первая семья, обратившаяся за новым пособием по рождении ребенка

Семья из Вологды после рождения двойняшек обратилась за новой денежной помощью, которая вступила в силу указом президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года.

С 1 января вошли в закон нововведенные пособия при рождении первого и второго ребенка, которые пока действительны до 31 декабря 2021 года. Также утверждены правила субсидирования процентной ставки по ипотекам и кредитам на приобретение и ремонт жилплощади. Вице-премьер Ольга Голодец огласила, что одна семья, которая пополнилась двойняшками, уже получили финансовую поддержку в двукратном размере сразу, по рождению первого и второго ребенка одновременно.Напомним, что эту денежную помощь будут приобретать те люди, которые стали родителями лишь с 1 января 2018 года. Оплата будет проводиться ежемесячно.