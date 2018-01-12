Каждый пятый россиянин встретил Новый год на работе – ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения подсчитал затраты россиян на новогодние застолья и подарки, а также выяснил, сколько граждан встречали Новый год на рабочих мечтах. Исследование показало, что уровень затрат по сравнению с прошлым годом не увеличился, а остался на прежнем уровне – на праздничный стол и подарки граждане потратили в среднем 14 тысяч рублей.

Дарья Светозарова

Количество тех, кто встречал праздники за семейным столом, и тех, у кого этот день оказался рабочим, тоже существенно не изменилось. Выяснилось, что Новый год на работе встретил каждый пятый житель РФ – 21%. 73% респондентов заявили, что удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы. Большинство опрошенных – 42% - в праздники наносили визиты друзьям и родственникам. В топе также оказались прогулки на природе. Такому досугу отдали предпочтение 30% граждан, принявших участие в опросе. Еще 20% во время праздников катались на коньках и на лыжах.Всего в опросе приняли участие две тысячи респондентов. Их опрашивали в телефонном режиме в течение двух дней – 8 и 9 января.