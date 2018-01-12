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| | Учителя из Кургана готовят забастовку

Учителя из Кургана готовят забастовку

Сегодня, 14:35
Протест должен состояться 22 января. Причиной для забастовки стало то, что учителям не платят заработную плату в полном размере еще с 2016 года. Мероприятие состоится, если педагогам не выплатят задолженность.

Учителя из Кургана готовят забастовку

 

Педагоги написали видео - жалобу президенту России, которую отправили через интернет. Они пригрозили остановить свою трудовую деятельность, так как платят всего лишь 30% от полного размера оплаты. На встречу с учителями приехал губернатор Зауралья Алексей Кокорин, который пообещал посодействовать в отдачи задержанной заработной платы, и назвал такую ситуацию неприемлемой. Региональное правительство ответило на акт протеста, что задолженности по оплате педагогам нет, и что выплаты происходят своевременно.

Уточним, что в связи с сложившейся ситуацией, будет составленная комиссия по проверке буджетных денег, который должны были пойти на выплату заработных плат бюджетным работникам.
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