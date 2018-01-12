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| | Путин поздравил прокуроров с профессиональным праздником

Путин поздравил прокуроров с профессиональным праздником

Сегодня, 14:20
Президент России Владимир Путин поздравил всех сотрудников прокуратуры с важной датой. Российский лидер подчеркнул, что лучшие кадры отличаются высокой компетентностью и мужеством. Соответствующее сообщение появилось на официальном портале Кремля.

Путин поздравил прокуроров с профессиональным праздником

 

Сегодня ведомство отмечает 296-ю годовщину со дня формирования. С торжественным днем действующих и бывших сотрудников прокуратуры поздравил и глава страны Владимир Путин. Он отметил, что лучшие представители ведомства отличаются мужеством, честностью и порядочностью, а также высоким профессионализмом. Российский лидер акцентировал, что нынешние сотрудники понимают ответственность, возложенную на них, и компетентно решают поставленные задачи. По мнению президента, прокуратура со дня создания является одним из основных ведомств правоохранительных органов.

Напомним, что День работника прокуратуры отмечается в РФ ежегодно 12 января уже более 20 лет.
Виктория Озерова
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