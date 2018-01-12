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| | В Ростове под Казанской лестницей рабочие обнаружили подземную реку

В Ростове под Казанской лестницей рабочие обнаружили подземную реку

Сегодня, 13:44
В Кировском районе Ростова на данный момент к концу подходят работы, связанные с объектом, располагающимся в важном для города месте. Речь идет о Казанской лестнице, которая относится к 18-му веку. Некогда она была вымощена булыжниками, как спуск к Дону. Сейчас же она копирует Потемкинскую лестницу в Одессе. В ходе работ, как отмечается, удалось обнаружить подземную реку под ростовским аналогом.
 

В Ростове под Казанской лестницей рабочие обнаружили подземную реку

 

В паспорте объекта говорится о том, что работы должны были подойти к концу еще в середине декабря прошлого года. Однако, затянулась сдача финального проекта из-за того, что под лестницей ключом била настоящая подземная река. «Для того, чтобы решить вопрос, была проведена установка каптажных камер для отвода воды в ливневую канализацию. Теперь завершится работы должны к 20-м числам января.
 
Проводится окончательный ремонт фундамента, ступеней, а также переходных площадок и парапетов», отмечают представители застройщика. Помимо этого, на лестнице уже полностью готовы электрические сети, заземление и установлено более семи опор со светильниками. Для людей с ограниченными возможностями смонтированы четыре подъемника.
 
Казанская лестница может стать весьма важной для туристического бизнеса достопримечательностью. Свое название она получила в честь переулка Газетного, который до 1918 назывался Казанским.

Николай Офицеров
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