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| | НЛО спас маленького мальчика от акул

НЛО спас маленького мальчика от акул

Сегодня, 12:58
Неопознанный летающий объект снимал маленького мальчика, резвящегося в воде возле берега, к которому быстро приближались четыре акулы. НЛО оказался квадрокоптер.

НЛО спас маленького мальчика от акул

 

Современная техника снова удивляет своей многофункциональностью. На этот раз квадрокоптер не просто снял беззаботно плескающегося в воде мальчика, но и спас его от акул. Ролик появился в Сети в конце декабря. На кадрах видно, как ребенок резво забегает в воду и начинает беззаботно резвиться. Маленький мальчик даже не подозревает, что к нему с огромной скоростью приближаются четыре акулы. На счастье, сверху все снимает квадрокоптер. Оператор дрона заметил хищников и предупредил ребенка об опасности. Мальчик успел выскочить с воды буквально перед носом у акул. После неудачи хищники сразу скрылись в море.

 

Видео, появившееся на популярном видеохостинге, просмотрели более 1,7 миллионов пользователей. Отмечается, что ролик был снят на Багамах.
Виктория Озерова
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