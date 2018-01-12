НЛО спас маленького мальчика от акул

Неопознанный летающий объект снимал маленького мальчика, резвящегося в воде возле берега, к которому быстро приближались четыре акулы. НЛО оказался квадрокоптер.

Виктория Озерова

Современная техника снова удивляет своей многофункциональностью. На этот раз квадрокоптер не просто снял беззаботно плескающегося в воде мальчика, но и спас его от акул. Ролик появился в Сети в конце декабря. На кадрах видно, как ребенок резво забегает в воду и начинает беззаботно резвиться. Маленький мальчик даже не подозревает, что к нему с огромной скоростью приближаются четыре акулы. На счастье, сверху все снимает квадрокоптер. Оператор дрона заметил хищников и предупредил ребенка об опасности. Мальчик успел выскочить с воды буквально перед носом у акул. После неудачи хищники сразу скрылись в море.Видео, появившееся на популярном видеохостинге, просмотрели более 1,7 миллионов пользователей. Отмечается, что ролик был снят на Багамах.