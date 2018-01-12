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| | Врачи предупредили о вспышке опасного вируса в России

Врачи предупредили о вспышке опасного вируса в России

Сегодня, 12:17
Врачи предупредили жителей РФ о новой вспышке свиного гриппа. В группе риска, по словам медиков, находятся люди старше 50 лет и дети, которым еще не исполнилось пять лет. Также более восприимчивыми к вирусу являются люди, страдающие недугами сердца или легких.

Врачи предупредили о вспышке опасного вируса в России

 

Эпидемии обычного гриппа в РФ пока не зарегистрировали. Врачи отмечают, что добиться удержания инфекции помогла вакцинация населения. Вместе с тем медики ожидают всплеска заболевания уже к концу января в центральной части России.

Отмечается, что сложнее будут переносить свиной грипп пациенты, у которых имеются проблемы с лишним весом. У таких людей ослаблен иммунитет, поэтому вирус в их организме чувствует себя более вольготно. Также высоки шансы заразиться у людей с ВИЧ-СПИД и пациентов, недавно перенесших операции и диабетиков.
Дарья Светозарова
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