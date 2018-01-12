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| | Минувшую ночь признали самой холодной в Москве с начала зимы

Минувшую ночь признали самой холодной в Москве с начала зимы

Сегодня, 11:52
Минувшей ночью, с четверга на пятницу, 12 января, в столице температура опустилась до рекордного уровня, равного –7,3 градусам по Цельсию. Сведения обнародовали сотрудники погодного центра «Фобос».

Минувшую ночь признали самой холодной в Москве с начала зимы

 

Несмотря на значительное понижение температуры, сильные холода в Москве все равно не наступили, поскольку зима в этом году невероятно теплая. Специалисты объясняют подобное положение вещей глобальным потеплением.

По мнению руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанда, январь в 2018 году должен быть аномально теплым, при этом следует ожидать большого количества осадков, преимущественно в виде дождя или мокрого снега, который будет быстро таять.

Кроме того, Вильфан уверен, что ближайшие 100 лет средняя температура воздуха будет лишь увеличиваться.
Пойда Анна
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