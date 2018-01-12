В 2018 хотят выпустить на бутылках с алкоголем этикетки с пугающими рисунками

В России хотят на этикетках спиртных товаров выпустить этикетки с изображением вреда алкоголя на внутренние органы человека.





Администрация федерального проекта «Трезвая Россия», подало в Министерство Здравоохранения заявление с предложением выпустить в производство этикетки с изображением как устрашающе выглядят органы человека после излишнего употребления алкоголя. Они считают, что такой устрашающий вид пораженных органов повлияет на желание употреблять алкогольные напитки. Впрочем специалисты считают, что такая предприимчивость вряд ли окажет положительный результат на взрослых, которые перестанут употреблять алкоголь, и что такие изображения могут снизить потребление продукции на рынках среди молодых жителей России.Хотим заметить, что в России уже вышли в производство картинки с пораженными органами, но только пока на табачных изделиях.