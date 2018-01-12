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| | Американская пара ради первого секса худела 11 лет

Американская пара ради первого секса худела 11 лет

Сегодня, 11:41
Пара влюбленных из США не могли заняться любовью из-за того, что их общий вес превышал 500 килограммов. Для того, чтобы в первый раз заняться сексом, им понадобилось худеть в течение 11 лет.

Американская пара ради первого секса худела 11 лет

 

Кизер и Саттон познакомились и влюбились друг в друга на собраниях по похудению в специальном центре по снижению веса. Однако правила посещения центра не позволяли им видеться, поэтому им пришлось прекратить посещение терапевтических собраний. Общий вес влюблённой американской пары на тот момент составлял чуть более 572 килограмма, что не позволяло им прибегнуть к занятиям любовью. Отметим, что пара множество раз прибегала к помощи психолога, так как Рена Кизер время от времени бросала упрёки в сторону своего возлюбленного из-за его нежелания худеть, а он в ответ наносил ей побои.

Американская пара ради первого секса худела 11 лет

 

Позже влюблённые прибегли к помощи специальной операции, которая позволила в значительной степени снизить их вес: вес Ли составил 183 килограмма (до операции 324), а Рена похудела до 127 килограммов (до операции 248). Оперативное вмешательство позволило паре заняться любовью в первый раз.
Александр Вест
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