Третья дочь Анджелины Джоли «стала мальчиком»: Проблемы в воспитании или влияние окружения?

Мнения

Третья дочь Анджелины Джоли «стала мальчиком»: Проблемы в воспитании или влияние окружения?

Что происходит с девочками Джоли-Питт?

Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

От Редактора

Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

Меркурий в очередной раз озадачил учёных.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Марис Лиепа гордился, что его любовь купила дочь Брежнева

Марис Лиепа гордился, что его любовь купила дочь Брежнева

Вчера, 23:08
В студии «Пусть говорят» обсудили роман дочери генсека Советского Союза Леонида Брежнева и знаменитого балетмейстера, танцора Большого театра, Мариса Лиепы. Поведать подноготную их отношений с Галиной Брежневой пришла дочь Мария. По ее словам, Галина Леонидовна питала страсть к богемным юношам.

Марис Лиепа гордился, что его любовь купила дочь Брежнева

 

Мария отметила, что легендарному латвийскому танцору льстило внимание такой женщины, как Галина. Она заявила, что ее отец гордился тем, что его одаривала вниманием влиятельная дама. Несмотря на заявления Марии Лиепы об искренности чувств отца к наследнице генсека, в студии по этому поводу разгорелась дискуссия. Эксперты утверждали, что Галина Леонидовна просто покупала себе любовь балеруна. Сама Мария также вынуждена была констатировать, что ее отец боялся расставания с дочерью могущественного лидера, поскольку тогда его карьера была бы разрушена.

Однако гостья сочла необходимым добавить, что Марис любил Галину и в то же время не мог предать свою семью. Поэтому Галина Леонидовна так и не дождалась от него предложения руки и сердца, несмотря на то, что танцор возил ее на свою родину – в Ригу.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Муж удержал дочь Брежнева Галину с помощью КГБ
Муж удержал дочь Брежнева Галину с помощью КГБ

В студии программы «Пусть говорят» обсудили судьбу дочери, внучки и правнучки Генерального секретаря СССР Леонида Брежнева. Одной из гостей эфира стала

80 лет со дня рождения легендарного артиста балета Мариса Лиепы
80 лет со дня рождения легендарного артиста балета Мариса Лиепы

80 лет назад появился на свет заслуженный артист балета СССР Марис Рудольф Эдуардович Лиепа. 20 декабря 2016 года в ГАБТ (Москва) пройдет гала-концерт,

Галина Юдашкина обручилась с внуком актрисы Людмилы Максаковой
Галина Юдашкина обручилась с внуком актрисы Людмилы Максаковой

Дочь знаменитого российского кутюрье Галина Юдашкина обручилась с внуком известной отечественной актрисы Людмилы Максаковой – Петром.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости