Марис Лиепа гордился, что его любовь купила дочь Брежнева

В студии «Пусть говорят» обсудили роман дочери генсека Советского Союза Леонида Брежнева и знаменитого балетмейстера, танцора Большого театра, Мариса Лиепы. Поведать подноготную их отношений с Галиной Брежневой пришла дочь Мария. По ее словам, Галина Леонидовна питала страсть к богемным юношам.

Дарья Светозарова

Мария отметила, что легендарному латвийскому танцору льстило внимание такой женщины, как Галина. Она заявила, что ее отец гордился тем, что его одаривала вниманием влиятельная дама. Несмотря на заявления Марии Лиепы об искренности чувств отца к наследнице генсека, в студии по этому поводу разгорелась дискуссия. Эксперты утверждали, что Галина Леонидовна просто покупала себе любовь балеруна. Сама Мария также вынуждена была констатировать, что ее отец боялся расставания с дочерью могущественного лидера, поскольку тогда его карьера была бы разрушена.Однако гостья сочла необходимым добавить, что Марис любил Галину и в то же время не мог предать свою семью. Поэтому Галина Леонидовна так и не дождалась от него предложения руки и сердца, несмотря на то, что танцор возил ее на свою родину – в Ригу.