Муж удержал дочь Брежнева Галину с помощью КГБ

В студии программы «Пусть говорят» обсудили судьбу дочери, внучки и правнучки Генерального секретаря СССР Леонида Брежнева. Одной из гостий эфира стала знаменитая советская дрессировщица Ангелина Рагальская. Она пролила свет на подробности личной жизни дочери Леонида Ильича – Галины и в частности на один из ее романов.

Дарья Светозарова

Галина Леонидовна вышла замуж за циркового артиста Евгения Милаева, и как считалось до сих пор, была счастлива в браке. Однако ее близкая подруга Ангелина сообщила, что в 32 года дочь генсека влюбилась в 18-летнего иллюзиониста Игоря Кио и даже вышла за него замуж. Впрочем, брак их продлился недолго – всего девять дней, после чего был насильно расторгнут с подачи Леонида Ильича.По рассказу Ангелины, ее подруга была насильно возвращена бывшему супругу – Евгению Милаеву, сотрудниками КГБ. Они же пресекли карьеру молодого иллюзиониста Кио. Рагальская уточнила, что Брежнев лично руководил операцией по восстановлению семьи Галины и Евгения.