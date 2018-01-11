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| | Жители Воронежа осудили полных девушек

Жители Воронежа осудили полных девушек

Вчера, 18:03
В соцсети «ВКонтакте» один из пользователей выложил весьма провокационный пост, в котором набросился с критикой на девушек, страдающих лишним весом. Осуждение автора вызвало утверждение, что избыточный вес не влияет на уровень интеллекта женщины.

Жители Воронежа осудили полных девушек

 

Пользователь, опубликовавший пост заявил, что стройные девушки более умные, ведь они заботятся о здоровом питании и разрабатывают программу занятий фитнесом и спортивных тренировок, а полные девушки только жалуются на «широкую кость», непонимание общества и плохое здоровье, которое мешает им проводить время в спортзале. Отсутствие денег, по мнению автора, тоже не является веской причиной отсутствия стройной фигуры. По его убеждению, средства на это при желании находят даже самые бедные слои населения.

Подписчики подхватили «эстафетную палочку» и принялись дискутировать. Одни согласились с автором поста целиком и полностью, попутно оскорбляя полных девушек и обвиняя их в лени и чревоугодии. На защиту гипотетических толстушек встали, как ни странно, мужчины. Одной из пользовательниц, оставившей наиболее едкий комментарий, они посоветовали «подрасти» и родить хотя бы одного ребенка, прежде чем говорить о праздности и обжорстве. В своем комменте 18-летняя девушка скептически отнеслась к гормональным проблемам и «после зрелых рассуждений» заключила, что все эти «отмазки» придумали «жирные ленивицы» с «очень хорошим аппетитом».
Дарья Светозарова
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