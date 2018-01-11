Осужденный за изнасилование Шурыгиной Семенов восстановится в университете

Сергей Семенов, который вчера был освобожден с колонии, где пребывал за изнасилование Дианы Шурыгиной, сможет продолжить учиться в университете имени П. А. Столыпина, восстановившись на общих условиях. Об этом проинформировал представитель вуза.

Виктория Озерова

Представитель государственного высшего учебного заведения в Ульяновске рассказал, что ожидает Сергея Семенова в будущем. Если парень, осужденный по делу скандально известной Дианы Шурыгиной, захочет продолжить учебу, то для этого ему понадобится всего лишь подать документы для восстановления в вузе. Представитель университета сообщил, что процедура пройдет на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством.Напомним, что история Шурыгиной и Семенова началась в 2016 году, когда на день рождения парня между ним и несовершеннолетней произошел половой контакт. На днях парень вышел с колонии по условно-досрочному освобождению.