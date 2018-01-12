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| | В Новый год в России вырос спрос на секс-игрушки и книги

В Новый год в России вырос спрос на секс-игрушки и книги

Сегодня, 00:30
В новогодние праздники россияне стали активнее раскупать товары из секс-шопов. По сравнению с декабрем, спрос на секс-игрушки вырос на 18%. Также жители России стали больше тратить на одежду и обувь. Затраты на эти категории товаров увеличились на 30%.

В Новый год в России вырос спрос на секс-игрушки и книги

 

Эксперты отмечают, что другая продукция стала менее востребованной. Однако это не распространяется на книги. Оказалось, что в период новогодних каникул у граждан РФ возросла тяга к чтению. Они предпочли походам в кинотеатры скрашивание досуга книгой. Об этом свидетельствуют средние суммы потребительских чеков. В среднем за первую декаду января жители России тратили на покупку книг более двух тысяч рублей, в то время как на посещение кинотеатров тратилось 680 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в текущем году увеличился втрое спрос на косметику и парфюмерию, а востребованность новогодних сувениров увеличилась пятикратно. Количество покупок бытовой техники возросло в восемь раз, а детские игрушки стали приобретать чаще в четыре с половиной раза.

Эксперты отмечают десятипроцентный рост спроса на авиабилеты. Однако ж/д билеты наоборот стали менее популярными. Спрос на них снизился на семь процентов.
Дарья Светозарова
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