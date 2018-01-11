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| | Врачи кардиоцентра в Рязани вместо приема пациентов устроили банкет

Врачи кардиоцентра в Рязани вместо приема пациентов устроили банкет

Вчера, 16:06
Врачи кардиоцентра в Рязани вместо приема пациентов устроили банкет в кабинете заведующего отделением. Внеплановое застолье снял очевидец и выложил его в соцсети «ВКонтакте».

Врачи кардиоцентра в Рязани вместо приема пациентов устроили банкет

 

Кадры ролика демонстрируют ожидающих в очереди под кабинетом доктора пациентов, в то время как самого врача на рабочем месте нет. Тогда оператор решает разыскать медработника и неожиданно находит его в кабинете заведующего. В качестве «бонуса» он обнаруживает там и других сотрудников, которые как ни в чем ни бывало, сидят за богато накрытым столом. В центре это назвали «собранием у заведующего». Автор ролика отмечает, что люди ждут врачебной консультации и даже помощи более получаса, а все это время медики что-то празднуют «под водочку».

Видео вызвало бурную реакцию пользователей Сети. Одни решили сострить по данному поводу и оставить шутливые комментарии, наподобие «не виноватые мы, нас тут насильно заперли». Другие принялись со всей серьезностью осуждать докторов за застолье и пьянство в рабочее время. В то же время ролик прокомментировали и защитники трапезничающих медработников рязанского медучреждения. Они заявили, что врачи тоже люди, а полчаса ожидания – это не тот срок, по истечении которого нужно искать врача по кабинетам. Остальных возмутило, что оператор зашел в кабинет заведующего без стука. Нашлись и скептики – им показалось, что ролик постановочный, ведь иначе бы двери кабинета закрыли изнутри.
Дарья Светозарова
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