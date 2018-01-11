АТОР назвала популярные среди российских туристов новогодние направления

Аналитики Ассоциации туроператоров России рассказали, где россияне провели новогодние каникулы. Самым популярным направлением стала РФ, в другие регионы оправились отдыхать около 35 процентов туристов.

Виктория Озерова

Самым популярным у российских туристов новогодним направлением среди всех сетевых агрегаторов стал Сочи, туда было продано более 50 процентов пакетных туров. На «Слетать.ру» спросом пользовался Крым – почти треть проданных путевок, но у других операторов такого не наблюдалось. Стоимость отдыха в РФ в новогодние дни составила от 56,6 тысяч рублей в трехзвездочном отеле, до 180 в четырехзвездочном.Среди зарубежных направлений лидером стал Таиланд – Пхукет и Паттайя. Встретить Новый год там можно было в среднем за 183 тысячи рублей. Также в тройку лидеров списка вошли ОАЭ – Дубай и Шарджа, Индия и Чехия. В пятерке оказалась Турция и Вьетнам. Менее популярны Доминикана, Шри-Ланка, Израиль и другие.