Кирилл "руки-базуки" за сутки зарабатывает 120 000 рублей на рекламе эффекта синтола

Несмотря на то, что на странице Терёшина всего 14 тысяч подписчиков, молодой человек получает множество заявок на рекламу. Стоимость одного заказа составляет около 3000 рублей. «Синтоловый качок», как его прозвали в социальных сетях, рассказал, что за сутки ему удаётся обработать порядка 60 заказов. В общей сложности за день он зарабатывает 120 тысяч рублей.
Кирилл "руки-базуки" за сутки зарабатывает 120 000 рублей на рекламе эффекта синтолаСегодня, 14:27
Кирилл Терёшин, более известный как «Руки-базуки», в январе сделает себе новую операцию по созданию «ног-базук». Об этом он рассказал в своём видеообращении на
Обладатель синтоловых «рук-базук» Кирилл Терёшин рассказал о своих планах в модификации тела, которые он собирается реализовать.
21-летний Кирилл Терёшин из Пятигорска опроверг информацию о том, что сделал операцию по удалению «рук-базук». На своей странице в Instagram он опубликовал