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| | Кирилл "руки-базуки" за сутки зарабатывает 120 000 рублей на рекламе эффекта синтола

Кирилл "руки-базуки" за сутки зарабатывает 120 000 рублей на рекламе эффекта синтола

Сегодня, 14:27
21-летний Кирилл Терёшин, более известный как «руки-базуки» получает около 3000 заказов на рекламу в сутки. Доказательства он показал в одном из видео на своей странице.

Кирилл "руки-базуки" за сутки зарабатывает 120 000 рублей на рекламе эффекта синтола

 

Несмотря на то, что на странице Терёшина всего 14 тысяч подписчиков, молодой человек получает множество заявок на рекламу. Стоимость одного заказа составляет около 3000 рублей. «Синтоловый качок», как его прозвали в социальных сетях, рассказал, что за сутки ему удаётся обработать порядка 60 заказов. В общей сложности за день он зарабатывает 120 тысяч рублей.

Кирилл «руки-базуки» работает ежедневно, поэтому в месяц его доход достигает 3,6 миллиона рублей. За два месяца рекламы других заведений он может приобрести квартиру в Москве. Напомним, что Кирилл Терёшин стал популярным благодаря огромным бицепсам, которые он получил в результате накачиванию рук синтолом. Данное вещество не рекомендуют для наращивания мышечной массы, потому что имеется множество побочных эффектов.

Вещий Олег
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