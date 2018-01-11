Британский Vogue раскритиковали из-за обложки

Британскую версию журнала Vogue раскритиковали читатели. На обложке издания изображены белые голливудские актрисы, а один из заголовков гласит «Почему мы должны говорить о расах».

Виктория Озерова

Пользователи заподозрили британский Vogue в расизме. Предметом критики стал февральский выпуск издания, на обложке которого 50-летняя Николь Кидман обнимает 27-летнюю Марго Робби, но не сами актрисы стали объектом гнева. Рядом с ними размещен заголовок одной из статей журнала «Почему мы должны говорить о расах». Один из читателей отметил, что такое сочетание является некорректным, заявив, что издание выпустило обложку «белее белого».Напомним, что недавно в расизме обвинили известную косметическую компанию из-за рекламного ролика. Видео было удалено, но Unilever все равно подверглась нещадной критике и оказалась в центре скандала.