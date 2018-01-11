Теплая зима в Ростове стала причиной досрочного пробуждения жуков и пауков

Пользователи интернета активно публикуют в соцести фотографии пробуждающейся ростовской природы, но раньше снимки касались только растений. После того, как из своих зимних укрытий повылезали насекомые, ростовчане убедились, что в город раньше срока пришла весна. Теперь жителей донской столицы и области тревожит вопрос – сумели ли жучки и паучки выспаться за столь короткое время, или будут слегка дезориентированы, как ростовчане поутру перед работой.
Теплая зима в Ростове стала причиной досрочного пробуждения жуков и пауковСегодня, 14:06
Аномально тёплая погода ввела в заблуждение не только ростовчан, ожидавших снегопады в период новогодних праздников, но и растения, которые подумали, что
В Ростове-на-Дону сутки не будет воды. В это же время некоторые ростовчане лишены электричества.
В Беларусь опять пришла зима, которая сопровождается снегом и сильным морозным ветром. Пользователи соцсетей решили поделиться снимками зимних пейзажей в