Теплая зима в Ростове стала причиной досрочного пробуждения жуков и пауков

Излишне мягкая зима в Ростове ознаменовалась досрочным пробуждением насекомых и пауков, которые прежде впали в спячку. Вначале из земли проклюнулись растения, на деревьях набухли почки, а теперь пришла очередь местной фауны.

Дарья Светозарова

Пользователи интернета активно публикуют в соцести фотографии пробуждающейся ростовской природы, но раньше снимки касались только растений. После того, как из своих зимних укрытий повылезали насекомые, ростовчане убедились, что в город раньше срока пришла весна. Теперь жителей донской столицы и области тревожит вопрос – сумели ли жучки и паучки выспаться за столь короткое время, или будут слегка дезориентированы, как ростовчане поутру перед работой.