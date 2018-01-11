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| | Теплая зима в Ростове стала причиной досрочного пробуждения жуков и пауков

Теплая зима в Ростове стала причиной досрочного пробуждения жуков и пауков

Сегодня, 14:06
Излишне мягкая зима в Ростове ознаменовалась досрочным пробуждением насекомых и пауков, которые прежде впали в спячку. Вначале из земли проклюнулись растения, на деревьях набухли почки, а теперь пришла очередь местной фауны.

Теплая зима в Ростове стала причиной досрочного пробуждения жуков и пауков

 

Пользователи интернета активно публикуют в соцести фотографии пробуждающейся ростовской природы, но раньше снимки касались только растений. После того, как из своих зимних укрытий повылезали насекомые, ростовчане убедились, что в город раньше срока пришла весна. Теперь жителей донской столицы и области тревожит вопрос – сумели ли жучки и паучки выспаться за столь короткое время, или будут слегка дезориентированы, как ростовчане поутру перед работой.
Дарья Светозарова
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