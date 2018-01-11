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| | Сергея Семёнова на волю провожали аплодисментами

Сергея Семёнова на волю провожали аплодисментами

Сегодня, 14:00
Стало известно, что «насильник» одиозной Дианы Шурыгиной выходит на свободу. Этим успела поделиться в социальных сетях сестра Сергея Семёнова. Сам Сергей в скором времени дал интервью и рассказал о планах на будущее.

Сергея Семёнова на волю провожали аплодисментами

 

Пока Шурыгина пожинает плоды угасающей славы, заработанной ценой свободы невинного человека, снимаясь в реалити-шоу и выходя замуж, Сергей Семёнов выходит на свободу спустя год заключения в колонии строгого режима. Сестра экс-заключённого сообщила об этом в социальных сетях, поблагодарив всех, кто поддерживал семью весь год, сколько они боролись за свободу Сергея.

Сам Сергей дал интервью и рассказал, что в его планах на будущее закончить учёбу в училище и найти достойную работу. Также Семёнов поведал, что сокамерники провожали его аплодисментами, а администрация колонии желала самого лучшего и радовалась освобождению вместе с его семьёй.
Валерия Голицына
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