Сергея Семёнова на волю провожали аплодисментами

Стало известно, что «насильник» одиозной Дианы Шурыгиной выходит на свободу. Этим успела поделиться в социальных сетях сестра Сергея Семёнова. Сам Сергей в скором времени дал интервью и рассказал о планах на будущее.

Валерия Голицына

Пока Шурыгина пожинает плоды угасающей славы, заработанной ценой свободы невинного человека, снимаясь в реалити-шоу и выходя замуж, Сергей Семёнов выходит на свободу спустя год заключения в колонии строгого режима. Сестра экс-заключённого сообщила об этом в социальных сетях, поблагодарив всех, кто поддерживал семью весь год, сколько они боролись за свободу Сергея.Сам Сергей дал интервью и рассказал, что в его планах на будущее закончить учёбу в училище и найти достойную работу. Также Семёнов поведал, что сокамерники провожали его аплодисментами, а администрация колонии желала самого лучшего и радовалась освобождению вместе с его семьёй.