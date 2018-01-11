Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Губернатор Калужской области предлагает запретить футбольных фанатов

Губернатор Калужской области предлагает запретить футбольных фанатов

Сегодня, 13:30
Возглавляющий Калужскую область губернатор Анатолий Артамонов утверждает, что футбольное фанатское движение в Российской Федерации в том виде, в котором оно существует, попросту не имеет права на существование.
 

Губернатор Калужской области предлагает запретить футбольных фанатов

 

«Мне лично кажется, что футбольное фанатское движение в своем актуальном виде, не может существовать. Это недостойное явление и его следует запретить. В хоккее, к примеру, такого нет и там все весьма цивилизованно», - утверждает Артамонов, давая интервью отечественной прессе.
 
На вопрос о том, что же делать с околофутбольным фанатским движением он отметил, что если бы его воля, то он, безусловно, запретил бы его.
 
«Эти люди, в основном, асоциальные. С ними нужно работать отдельно, ведь только с помощью индивидуального подхода можно будет добиться какого-то результата», - заявил Артамонов.
 
Он также добавил, что в Калужской области сильно любят футбол, но матчи проходят спокойно. Причиной тому, скорее всего, факт того, что Калуга играет во второй лиге, потому активного столкновения фанатов удается избегать.
 
«Я нашим ребятам постоянно говорю, чтобы и не вздумали занимать первое место в лиге. Потом перейдут в премьерку, а там уже совершенно другие болельщики», - добавил глава региона в шутку.

Николай Офицеров
Новости по теме
Volkswagen снимает с конвейера в Калуге несколько моделей
Volkswagen снимает с конвейера в Калуге несколько моделей

Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen приостановила производство некоторых моделей на заводе в Калуге. Об этом сообщил губернатор Калужской

Калужский губернатор жалеет о том, что не смог побороть синдром 90-х
Калужский губернатор жалеет о том, что не смог побороть синдром 90-х

Губернатор Калужской области целенаправленно не вмешивался в вопрос центрально рынка. По словам чиновника, это компетенция муниципалитета. Он жалеет, что не

Губернатор Калуги прости у Медведева денег на реконструкцию
Губернатор Калуги прости у Медведева денег на реконструкцию "Еромлино"

Губернатор Калужской области, Анатолий Артамонов, обратился к премьер-министру Российской Федерации, Дмитрию Медведеву, с просьбой в письменном виде о том,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости