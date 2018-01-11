Губернатор Калужской области предлагает запретить футбольных фанатов

Возглавляющий Калужскую область губернатор Анатолий Артамонов утверждает, что футбольное фанатское движение в Российской Федерации в том виде, в котором оно существует, попросту не имеет права на существование.

«Мне лично кажется, что футбольное фанатское движение в своем актуальном виде, не может существовать. Это недостойное явление и его следует запретить. В хоккее, к примеру, такого нет и там все весьма цивилизованно», - утверждает Артамонов, давая интервью отечественной прессе.

На вопрос о том, что же делать с околофутбольным фанатским движением он отметил, что если бы его воля, то он, безусловно, запретил бы его.

«Эти люди, в основном, асоциальные. С ними нужно работать отдельно, ведь только с помощью индивидуального подхода можно будет добиться какого-то результата», - заявил Артамонов.

Он также добавил, что в Калужской области сильно любят футбол, но матчи проходят спокойно. Причиной тому, скорее всего, факт того, что Калуга играет во второй лиге, потому активного столкновения фанатов удается избегать.

«Я нашим ребятам постоянно говорю, чтобы и не вздумали занимать первое место в лиге. Потом перейдут в премьерку, а там уже совершенно другие болельщики», - добавил глава региона в шутку.

Николай Офицеров