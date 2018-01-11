На Камчатке кот и лиса подрались из-за миски с едой

Голод на Камчатке заставил дикую лисицу обратиться за помощью к людям. Инцидент произошел в поселке Елизово – тамошняя Патрикеевна обнаружила остатки пищи в кошачьей миске, и решила с их помощью подкрепиться.

Дарья Светозарова

Однако дворовые коты стали свидетелями подобной наглости, и это привело их в бешенство. Они принялись фыркать на захватчицу провианта, а на помощь им пришли местные собаки, которые начали пугать лисицу лаем и рычанием. В лучших традициях поговорки «А Васька слушает, да ест» гостья не обращала на недовольство коренных обитателей двора никакого внимания. Тем более, что хозяева подворья – люди – были не против, чтобы лиса наелась досыта.Патрикеевна покинула подворье только тогда, когда наелась вдоволь. Пользователи Сети, комментируя ролик, единогласно отдали победу гостье: «Победила Алиса», - заключили они.