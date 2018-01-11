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| | Кот-путешественник побывал в Новосибирске

Кот-путешественник побывал в Новосибирске

Сегодня, 13:18
Путешественник, который отправился из Мурманска в попытке достичь Владивостока посредством автостопа, вместе со своим котом-путешественником побывал в Новосибирске.

Кот-путешественник побывал в Новосибирске

 

Автостопщик хорошо известен своей любовью к путешествиям, а свою приверженность приключениям мужчина не раз доказывал, путешествуя пешком по всей России. Неизменным в его приключениях остаётся лишь одно – его попутчик, кот по кличке Сэм, который путешествует вместе со своим хозяином в его рюкзаке. Путешественникам пришлось преодолеть 1,3 тысячи километров от Тюмени, где они сделали небольшую остановку, прежде чем достичь Новосибирска. Хозяин Сэма заметил, что кот полностью привык к новым местам и приключениям, поэтому совершенно спокойно относится к их путешествиям.

Кот-путешественник побывал в Новосибирске

 

Стоит отметить, путешественники планируют преодолеть более 20 тысяч километров на своём пути до Владивостока и вернуться в Мурманск к началу весны, ведь путешественник не хочет пропустить день рождения своего сына.
Александр Вест
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