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| | Россия возненавидела изменников и геев

Россия возненавидела изменников и геев

Сегодня, 13:10
За последние 20 лет в России многократно увеличилось количество противников абортов, гомосексуалистов и «походов налево». Социологи из «Левада-центра» провели опрос, который показал, что в Российской Федерации стало больше нетерпимых к таким категориям людей – 35%. Два десятилетия назад этот показатель составлял всего 12%.

Россия возненавидела изменников и геев

 

Согласно результатам исследования, 68% граждан РФ осуждают внебрачные отношения, что на 18% больше, нежели показатель 1998 года. Более склонны к осуждению такого рода связей представительницы прекрасного пола. Мужчины же в этом вопросе более толерантные. Внебрачные отношения осудили 77% опрошенных женщин, тогда как среди мужчин представителей пуританского воспитания меньше на 20%.

В отношении однополых связей почти одинаково нетерпимы как мужчины, так и женщины. Не приемлют такие романы 83% представителей сильного пола и 81% дам. В общей сложности гомосексуализм отвергают 83% респондентов тогда как 20 лет назад геям не симпатизировали всего 68% россиян.
Дарья Светозарова
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