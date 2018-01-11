Воронежцы объяснили, почему женщины страдают от алкоголизма

Отметим, учёные доказали, что женская зависимость от алкоголя гораздо сильнее, чем мужская, что сказывается на осложнениях при лечении алкоголизма. Около половины опрошенных воронежцев считают, что женщины прибегают к злоупотреблению алкоголем вследствие чрезмерного стресса, причинами которого могут быть различные факторы от семейных ссор, до проблем на работе. В попытке приукрасить реальность женщины прибегают к употреблению спиртных напитков, однако, алкоголь лишь приглушает эмоции.
Также около четверти респондентов заявили, что женщины начинают пить алкоголь из-за чувства одиночества, с которым не в состоянии справиться в одиночку. Около 10 процентов опрошенных связали увлечение спиртным с наследственностью.