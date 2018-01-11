Воронежский стоматолог рассказал о красавицах с ужасным запахом изо рта

Врач-стоматолог из Воронежа поделился своим негодованием по поводу того, что многие весьма красивые девушки не уделяют достаточного внимания гигиене и уходу за полостью рта, из-за чего у них появляется неприятный запах изо рта.

Александр Вест

Стоматолог заметил, что множество девушек тратят значительные финансовые средства, чтобы усовершенствовать свой внешний вид посредством маникюров, различной одежды, косметики и прочих женских премудростей, а про свои зубы они попросту забывают. Врач объяснил, что профессиональную чистку зубов, которую необходимо осуществлять хотя бы раз в год, могут себе позволить большинство девушек, однако, они почему-то пренебрегают гигиеной ротовой полости.Доктор также настоял на том, что поддержание здоровья полости рта напрямую влияет на здоровье девушки, поэтому необходимо уделять данному вопросу должное внимание, что поможет избежать появления весьма неприятного запаха изо рта.