«Почта России» пустила по кругу посылку ростовчанки

Жительница Ростова пожаловалась журналистам на работу «Почты России». По словам девушки, она ожидала посылку полтора месяца, хотя товар должен был прийти на порядок раньше. Дама пыталась отследить его перемещение по трек-номеру.

Домбровский Сергей

По словам женщины, посылка катается по кругу как минимум в трех населенных пунктах Ростовской области. Представители СМИ хотели связаться с работниками «Почты России», но сотрудники отказались давать комментарии по поводу случившегося, сославшись на чрезмерную занятость. В пресс-службе УФПС заявили, что для разъяснения ситуации нужен трек-номер отправления. Подобные инциденты возникают, когда клиенты неправильно заполняют адресные строки, поэтому нужно просто быть более внимательными.Граждане жалуются на работу «Почты России». По словам недовольных, в отделениях не хотят разговаривать, грубят по малейшему поводу. Некоторые предлагают заменить эту службу другой организацией, так как действующее ведомство реформировать невозможно.