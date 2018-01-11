Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | «Почта России» пустила по кругу посылку ростовчанки

«Почта России» пустила по кругу посылку ростовчанки

Сегодня, 12:03
Жительница Ростова пожаловалась журналистам на работу «Почты России». По словам девушки, она ожидала посылку полтора месяца, хотя товар должен был прийти на порядок раньше. Дама пыталась отследить его перемещение по трек-номеру.

«Почта России» пустила по кругу посылку ростовчанки

 

По словам женщины, посылка катается по кругу как минимум в трех населенных пунктах Ростовской области. Представители СМИ хотели связаться с работниками «Почты России», но сотрудники отказались давать комментарии по поводу случившегося, сославшись на чрезмерную занятость. В пресс-службе УФПС заявили, что для разъяснения ситуации нужен трек-номер отправления. Подобные инциденты возникают, когда клиенты неправильно заполняют адресные строки, поэтому нужно просто быть более внимательными.

Граждане жалуются на работу «Почты России». По словам недовольных, в отделениях не хотят разговаривать, грубят по малейшему поводу. Некоторые предлагают заменить эту службу другой организацией, так как действующее ведомство реформировать невозможно.
Домбровский Сергей
Новости по теме
«Почта России» перепутала Кемерово и Порокопьевск
«Почта России» перепутала Кемерово и Порокопьевск

Работники «Почты России» отправили посылку в Прокопьевск вместо Кемерово. Женщина обратилась в отделение, чтобы выяснить, где её посылка, но в ответ получила

Москвичка отправила в Великобританию радиоактивную посылку
Москвичка отправила в Великобританию радиоактивную посылку

Москвичка отправила в Великобританию радиоактивную посылку, которую обнаружили сотрудники логистического почтового центра "Внуково" и представители ФТС. Об

Сотрудник почты отдал москвичке посылку с
Сотрудник почты отдал москвичке посылку с "пожеланием смерти"

Москвичка получила от сотрудника почты записку с пожеланием смерти вместе с посылкой. Об этом девушка рассказала в социальной сети.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости