«Почта России» пустила по кругу посылку ростовчанки

По словам женщины, посылка катается по кругу как минимум в трех населенных пунктах Ростовской области. Представители СМИ хотели связаться с работниками «Почты России», но сотрудники отказались давать комментарии по поводу случившегося, сославшись на чрезмерную занятость. В пресс-службе УФПС заявили, что для разъяснения ситуации нужен трек-номер отправления. Подобные инциденты возникают, когда клиенты неправильно заполняют адресные строки, поэтому нужно просто быть более внимательными.
Граждане жалуются на работу «Почты России». По словам недовольных, в отделениях не хотят разговаривать, грубят по малейшему поводу. Некоторые предлагают заменить эту службу другой организацией, так как действующее ведомство реформировать невозможно.