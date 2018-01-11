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| | В Швейцарии защитят собак, которым владельцы мешают лаять

В Швейцарии защитят собак, которым владельцы мешают лаять

Сегодня, 10:40
В Швейцарии правительство одобрило официальный запрет на использование специализированных устройств, которые при фиксировании лая собаки заставляют животное прекратить создавать шум, используя различные раздражающие факторы.

В Швейцарии защитят собак, которым владельцы мешают лаять

 

Помимо запрета на автоматические устройства, которые мешают собакам свободно лаять, правительство Швейцарии также официально одобрило запрет на перевозку любых видов живых ракообразных в ледяной воде, или на льду. Под данный запрет попадают как раки, так и омары. Согласно новым требованиям, принятым властями Швейцарии, транспортировка ракообразных в рестораны должна производиться с поддержанием естественных условий обитания животных.

Отметим, что новые требования также обязывают поваров в ресторанах оглушать, а затем умерщвлять ракообразных перед их приготовлением. Отныне варить живых раков и омаров в кипящей воде официально запрещено. Заметим также, что помимо данных нововведений правительство Швейцарии также одобрило эвтаназию для животных, состояние которых признаётся безнадёжным.
Александр Вест
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