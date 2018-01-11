В Швейцарии защитят собак, которым владельцы мешают лаять

В Швейцарии правительство одобрило официальный запрет на использование специализированных устройств, которые при фиксировании лая собаки заставляют животное прекратить создавать шум, используя различные раздражающие факторы.

Александр Вест

Помимо запрета на автоматические устройства, которые мешают собакам свободно лаять, правительство Швейцарии также официально одобрило запрет на перевозку любых видов живых ракообразных в ледяной воде, или на льду. Под данный запрет попадают как раки, так и омары. Согласно новым требованиям, принятым властями Швейцарии, транспортировка ракообразных в рестораны должна производиться с поддержанием естественных условий обитания животных.Отметим, что новые требования также обязывают поваров в ресторанах оглушать, а затем умерщвлять ракообразных перед их приготовлением. Отныне варить живых раков и омаров в кипящей воде официально запрещено. Заметим также, что помимо данных нововведений правительство Швейцарии также одобрило эвтаназию для животных, состояние которых признаётся безнадёжным.