В Швейцарии защитят собак, которым владельцы мешают лаять

Помимо запрета на автоматические устройства, которые мешают собакам свободно лаять, правительство Швейцарии также официально одобрило запрет на перевозку любых видов живых ракообразных в ледяной воде, или на льду. Под данный запрет попадают как раки, так и омары. Согласно новым требованиям, принятым властями Швейцарии, транспортировка ракообразных в рестораны должна производиться с поддержанием естественных условий обитания животных.
Отметим, что новые требования также обязывают поваров в ресторанах оглушать, а затем умерщвлять ракообразных перед их приготовлением. Отныне варить живых раков и омаров в кипящей воде официально запрещено. Заметим также, что помимо данных нововведений правительство Швейцарии также одобрило эвтаназию для животных, состояние которых признаётся безнадёжным.