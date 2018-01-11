В Ростове отца многодетной семьи более 100 раз не приняли на работу

В Ростове-на-Дону отец троих детей уже несколько лет пытается найти себе официальную работу. Более 100 раз работодатели отказывали мужчине из-за отсутствия российского паспорта.

30-летний гражданин Таджикистана на протяжении нескольких лет не может получить ни официальную работу, ни гражданство РФ. Началось все еще в 2013 году, когда состоялась свадьба между мигрантом и его возлюбленной из России. После этого у пары родились трое детей. За все время пребывания в браке от семьи отвернулись все друзья и знакомые. Причиной стала межнациональная связь влюбленных.Сейчас у многодетной семьи очень серьезные проблемы с деньгами. Мужчина уже не раз пытался найти официальную работу, но везде ему отказывали. В основном, работодатели не хотели брать работника без российского гражданства.Многодетному отцу приходиться подрабатывать на стройках, но там его часто обманывают и не выдают всей зарплаты. Денег хватает только на то, чтобы купить поесть. Семья уже давно не покупает одежды, а пользуется услугами благотворительных фондов.Житель Ростова не раз пытался стать гражданином РФ, но ему постоянно отказывают. Для получения вида на жительства ему нужно иметь или постоянную работу, или 75 тысяч рублей на счету. Ни первого, ни второго у него нет. Семья надеется получать помощь от государства как многодетная, но без российского гражданства ее главы этого не получиться сделать.