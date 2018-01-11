Геи из Норильска проведут парад

Жители Норильска с нетрадиционной сексуальной ориентацией планируют провести в городе гей-парад. В городскую администрацию Норильска поступило официальное уведомление о планирующемся массовом шествии ЛГБТ-сообщества.

Александр Вест

В уведомлении о планировании гей-парада, который представители сексуальных меньшинств собираются провести в Норильске уже 24 января, активисты указали, что данное мероприятие будет направлено на поддержку и толерантное отношение ко всем жителям города с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Организаторы массового шествия заметили, что данное шествие станет весьма знаменательным событием, которое порадует местных жителей, относящихся к сексуальным меньшинствам.Стоит заметить, что уведомление, поступившее в городскую администрацию Норильска, было составлено Николаем Алексеевым, который является весьма популярным активистом от ЛГБТ-сообщества. В пресс-службе городской мэрии заявили, что решение относительно данного парада будет вынесено позже.