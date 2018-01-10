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| | Россиянки рассказали, почему предпочитают женатых мужчин

Россиянки рассказали, почему предпочитают женатых мужчин

Вчера, 18:51
Российские женщины признались, чем их привлекают отношения с женатыми мужчина. Примерно 50% россиянок имеют такой опыт и поделились своими впечатлениями от подобной связи в социологическом опросе.

Россиянки рассказали, почему предпочитают женатых мужчин

 

21% респонденток признались, что имеют регулярный интим с женатыми представителями сильного пола, 27% признались, что такое случалось с ними всего один раз, а 44% заявили, что секса с мужчинами, связанными узами брака с другой, у них никогда не было. Этот показатель снижался с возрастом и зависел от сексуальных аппетитов дам. Большинство любительниц запретных отношений довольствуются интимной близостью примерно раз в месяц. 63% из тех женщин, которые занимаются любовью по пять раз в неделю, никогда не вступали в интимную связь с женатыми.

Также социологи решили узнать, чем привлекают женщин женатые мужчины и чем они лучше холостых homo sapiens. Две трети респонденток признались, что никакой разницы не видят. 13% участниц исследования заявили, что интим с мужчинами, находящимися в браке, им подходит в связи с отсутствием дополнительных обязательства, которые сопутствуют отношениям со свободными любовниками. 8% анкетируемых пояснили, что женатые мужчины ухожены и риск подхватить от них инфекцию намного меньше. 10% респонденток считают занятых мужчин более страстными, а 15% выбирают «женатиков» для поиска новых, более острых ощущений. Остальные женщины сообщили, что занимаются сексом с несвободными партнерами просто по любви.
Дарья Светозарова
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