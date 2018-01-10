В Ростове в бутылках продают чистейший воздух

Пользователи в социальных сетях сообщили о том, что в Ростове предприимчивые люди начали торговать бутылками с чистым воздухом. На емкости прикреплена наклейка, гласящая: «Кислород и азот прямо в рот».

Домбровский Сергей

На виртуальных ресурсах появились фотографии, на которых запечатлены бутылки с воздухом. Юзеры активно обсуждают это событие. По мнению некоторых пользователей, такая емкость пригодится в общественном транспорте, так как во время максимального пассажиропотока там невозможно дышать, особенно летом. Граждане даже интересовались тем, сколько стоит бутылка с кислородом. Желающие могут приобрести товар за 50 рублей.Судя по комментариям, воздух покупать никто не захотел. Жители Ростова рассказывают, что в городе пытаются торговать даже снегом. Зима в этом году выдалась теплая, поэтому спекулянты решили немного заработать. По мнению людей, они сделали снежки благодаря морозильным камерам. Впервые их предложили покупателям девятого января в парке Революции.