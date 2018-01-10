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| | В Петербурге отказались от подписки на эротические каналы

В Петербурге отказались от подписки на эротические каналы

Вчера, 18:01
Члены комитета по информатизации и связи Петербурга сообщили о том, что руководители Северной столицы России приняли решение отказаться от подписки на эротические телевизионные каналы кабельного телевидения за государственный счет.

В Петербурге отказались от подписки на эротические каналы

 

Жители Петербурга увидят в эфире только развлекательные и политические программы. Фильмы с откровенными сценами не станут показывать в эфире государственных телеканалов. Соответствующая информация появится за сайте закупок 11 января. Ранее местные издания распространяли сведения о заключении договора между администрацией Петербурга и акционерным обществом «Ростелеком» по поводу предоставления жителям мегаполиса трансляций каналов по кабельному телевидению.

В список передач якобы попали и ресурсы с откровенным контентом. В Петербурге отрицают данную информацию, называя ее ложной.
Домбровский Сергей
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