В Петербурге отказались от подписки на эротические каналы

Члены комитета по информатизации и связи Петербурга сообщили о том, что руководители Северной столицы России приняли решение отказаться от подписки на эротические телевизионные каналы кабельного телевидения за государственный счет.

Домбровский Сергей

Жители Петербурга увидят в эфире только развлекательные и политические программы. Фильмы с откровенными сценами не станут показывать в эфире государственных телеканалов. Соответствующая информация появится за сайте закупок 11 января. Ранее местные издания распространяли сведения о заключении договора между администрацией Петербурга и акционерным обществом «Ростелеком» по поводу предоставления жителям мегаполиса трансляций каналов по кабельному телевидению.В список передач якобы попали и ресурсы с откровенным контентом. В Петербурге отрицают данную информацию, называя ее ложной.