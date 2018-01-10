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| | Жители Саратова ждут выборы президента сильнее, чем 8-е марта

Жители Саратова ждут выборы президента сильнее, чем 8-е марта

Вчера, 17:02
В Саратове провели опрос жителей и выяснили, что они выборы президента России ждут больше, чем Международный женский день. Респондентов выбирали случайным образом на улице.

Жители Саратова ждут выборы президента сильнее, чем 8-е марта

 

Как стало известно VistaNews, в голосовании принимали участие жители Саратова в возрасте от 16 до 70 лет. Практически все пенсионеры заявили, что хотят 18 марта сходить на выборы. Причём большинство усомнилось в голосовании, потому что для саратовцев явным кандидатом является Владимир Путин.

Опрос показал, что в целом 78% респондентов больше хотят сходить на выборы президента, чем отпраздновать Международный женский день. «8-е марта утром я могу поздравить, но от выборов зависит дальнейшая моя жизнь и развитие страны в целом», - сказал один из участников опроса. Что касается женской половины опрошенных саратовцев, то они всё же предпочли встретить Международный женский день (52%).
Вещий Олег
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