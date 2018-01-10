Эксперты назвали лучшие для отдыха острова

Американский журнал Condé Nast Traveler обнародовал рейтинг островов, лучших для отдыха и путешествий. Первые строчки перечня заняли Филиппинские острова. Лидером рейтинга стал Боракай. Туристы отмечают, что на острове много замечательных пляжей для любителей позагорать и заняться дайвингом, также место привлекает живописными закатами и приятными климатическими условиями. На втором месте расположился остров Себу. В отзывах отмечают его интересные магазины и рестораны, а также красивые пляжи. Третью строчку занял Палаван. Именно там находится одно из семи чудес мира – самая длинная подземная река на Земле Пуэрто-Принцесса.
Также хорошими местами для отдыха и путешествий признаны острова Бермудские острова, Майорка, Миконос, Бали, Каймановы острова, Кайкос и Теркс.