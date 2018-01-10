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| | Эксперты назвали лучшие для отдыха острова

Эксперты назвали лучшие для отдыха острова

Вчера, 16:46
Издание Condé Nast Traveler составило список лучших для отдыха островов мира на основе более 300 тысяч отзывов. Возглавили рейтинг Филиппинские острова.

Эксперты назвали лучшие для отдыха острова

 

Американский журнал Condé Nast Traveler обнародовал рейтинг островов, лучших для отдыха и путешествий. Первые строчки перечня заняли Филиппинские острова. Лидером рейтинга стал Боракай. Туристы отмечают, что на острове много замечательных пляжей для любителей позагорать и заняться дайвингом, также место привлекает живописными закатами и приятными климатическими условиями. На втором месте расположился остров Себу. В отзывах отмечают его интересные магазины и рестораны, а также красивые пляжи. Третью строчку занял Палаван. Именно там находится одно из семи чудес мира – самая длинная подземная река на Земле Пуэрто-Принцесса.

Также хорошими местами для отдыха и путешествий признаны острова Бермудские острова, Майорка, Миконос, Бали, Каймановы острова, Кайкос и Теркс.
Виктория Озерова
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