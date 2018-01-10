Названы профессии, которые исчезнут в России через несколько лет

Специалисты компании HeadHunter провели исследование по поводу востребованности в будущем различных профессий. По мнению экспертов, в скором времени в России перестанут существовать в привычном виде ряд специальностей.

Домбровский Сергей

В течение десяти ближайших лет станут ненужными юристы, медсестры, экономисты, бухгалтеры, полицейские, маркетологи и дизайнеры. Спрос на подобного рода профессионалов останется, но выполняемые ими функции изменятся до неузнаваемости. Актуальными останутся специальности: бизнес-аналитик, программист, разработчик приложений для переносных интеллектуальных устройств. По мнению исследователей, будут востребованными все профессии, связанные с IT-сферой. Также никуда не денутся рядовые фермеры, особенно в промышленно развитых районах мегаполисов.В будущем появятся удивительные с точки зрения нынешней логики специалисты. Их названия могут звучать как создатель виртуальной реальности, специалист по кибербезопаности и прочие. Стремительно должна развиваться биоинженерия.